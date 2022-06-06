الرياضة
رسالة رياضية: المعذبون في الأندية
يعاني أغلب لاعبي البطولة الوطنية مشاكل كبيرة في استخلاص مستحقاتهم، بينما يوشك الموسم الكروي على الانتهاء. وباستثناء لاعبي نهضة بركان والفتح والجيش الملكي وسريع وادي زم، فإن لاعبي أغلب الأندية الأخرى يعانون مشاكل كبيرة، وصار بعضهم عاجزين عن تدبير مصاريفهم اليومية، بل هناك حالات للاعبين في أندية بالبطولة الاحترافية، مثلأكمل القراءة »
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