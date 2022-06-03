الصباح الفني
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لوحة الموناليزا تنجو من التشويه نجت اللوحة الأشهر في العالم “الموناليزا” لليوناردو دا فينشي بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، من عملية تشوية متعمدة. وألقى شاب كعكة مغطاة بالكريمة على اللوحة، ولحسن الحظ لم تتعرض لأضرار بفضل الغلاف الزجاجي الذي يحميها، فقط تحطمت الكعكة ولطخت جزءا من الزجاج الواقي. وسرعانأكمل القراءة »
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