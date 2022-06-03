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الصباح الفني

‭‬لقطات

منذ 10 دقائق
لوحة‭ ‬الموناليزا‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬التشويه نجت‭ ‬اللوحة‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ “‬الموناليزا‭” ‬لليوناردو‭ ‬دا‭ ‬فينشي‭ ‬بمتحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تشوية‭ ‬متعمدة‭. ‬وألقى‭ ‬شاب‭ ‬كعكة‭ ‬مغطاة‭ ‬بالكريمة‭ ‬على‭ ‬اللوحة،‭ ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لأضرار‭ ‬بفضل‭ ‬الغلاف‭ ‬الزجاجي‭ ‬الذي‭ ‬يحميها،‭ ‬فقط‭ ‬تحطمت‭ ‬الكعكة‭ ‬ولطخت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الزجاج‭ ‬الواقي‭. ‬وسرعان‭أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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