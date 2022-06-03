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الرياضة

نقطة وحيدة بجمع الرجاء

منذ 5 دقائق
تأجيل مناقشة التقريرين المالي والأدبي والأولوية لانتخاب رئيس جديد ذكرت مصادر لـ «الصباح» أن الجمع العام الانتخابي المقبل للرجاء الرياضي، الذي حدد له تاريخ 16 يونيو الجاري، سينعقد بنقطة وحيدة في جدول الأعمال، وهي انتخاب مكتب ورئيس جديدين. وأوضحت المصادر نفسها أن تحديد تاريخ الجمع بعد أسبوعين، لن يترك وقتاأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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