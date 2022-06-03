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اذاعة وتلفزيون

مهرجان الدراما بمكناس يوزع جوائزه

منذ دقيقتين
منح الجائزة الكبرى لـ “بيا  ولا بيك” من إنتاج الأولى  و”لمكتوب” نال جائزة الإخراج وزع مهرجان الدراما التلفزيونية بمكناس، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار فعاليات دورته 11، جوائزه خلال حفل الاختتام والذي عرف تكريم الفنان عبد الله فركوس. ومنحت جمعية “العرض الحر”، المنظمة للمهرجان، الجائزة الكبرى لمسلسل “بيا ولا بيك” لمخرجه ومؤلفهأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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