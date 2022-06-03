اذاعة وتلفزيون
مهرجان الدراما بمكناس يوزع جوائزه
منح الجائزة الكبرى لـ “بيا ولا بيك” من إنتاج الأولى و”لمكتوب” نال جائزة الإخراج وزع مهرجان الدراما التلفزيونية بمكناس، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار فعاليات دورته 11، جوائزه خلال حفل الاختتام والذي عرف تكريم الفنان عبد الله فركوس. ومنحت جمعية “العرض الحر”، المنظمة للمهرجان، الجائزة الكبرى لمسلسل “بيا ولا بيك” لمخرجه ومؤلفهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا