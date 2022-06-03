اذاعة وتلفزيون
“وراء المرآة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “وراء المرآة” للمخرجة فاطمة لحسن الجبيع. ويحكي الفيلم قصة أستاذ جامعي يسيء إلى زوجته ويهملها، وله علاقة لم تدم مع طالبة، ليقيم علاقة أخرى مع مهندسة معمارية يخطط للزواج منها. وانتقاما منه اتصلت زوجته برجال الأمن ليقفوا عليهأكمل القراءة »
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