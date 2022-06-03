الرياضة
ملعب “البارصا” للكراء مقابل 3000 درهم
الأنصار غاضبون والرئيس يطالب بتفهم الوضع المالي الصعب وضع برشلونة ملعبه الشهير «كامب نو» رهن إشارة العموم، مقابل 300 أورو للشخص الواحد، لمدة 60 دقيقة، في سابقة في كرة القدم الأوربية. وأثار الخبر الذي أعلنته إدارة برشلونة، أول أمس (الأربعاء)، جدلا كبيرا وغضبا لدى الأنصار، إذ اعتبروا أن وصول الناديأكمل القراءة »
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