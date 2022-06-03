الرياضة
اللافي يسافر إلى إسبانيا للعلاج
الوداد يستأنف تداريبه غدا في غياب لاعبيه الدوليين يسافر الدولي الليبي مؤيد اللافي لاعب الوداد، اليوم (الجمعة)، إلى إسبانيا، قصد الخضوع لعملية جراحية، على يد طبيب برشلونة، لعلاج تمزق في الرباط الجانبي، الذي تعرض له أمام الجيش الملكي، لحساب البطولة الوطنية. وأخرت ترتيبات مكتب الصرف سفر اللافي إلى إسبانيا، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا