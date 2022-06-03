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الرياضة

اللافي يسافر إلى إسبانيا للعلاج

منذ 6 دقائق
الوداد يستأنف تداريبه غدا في غياب لاعبيه الدوليين يسافر الدولي الليبي مؤيد اللافي لاعب الوداد، اليوم (الجمعة)، إلى إسبانيا، قصد الخضوع لعملية جراحية، على يد طبيب برشلونة، لعلاج تمزق في الرباط الجانبي، الذي تعرض له أمام الجيش الملكي، لحساب البطولة الوطنية. وأخرت ترتيبات مكتب الصرف سفر اللافي إلى إسبانيا، منأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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