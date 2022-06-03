الصباح الفني
قرقيبو تطلق “ضعيف الشخصية”
أطلقت الفنانة إيمان قرقيبو أحدث أغانيها بعنوان “ضعيف الشخصية” على قناتها الرسمية على “يوتوب”، والتي اختارت خلال الفترة الماضية الترويج لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن تفاصيلها. وتعاونت قرقيبو في “ضعيف الشخصية” مع كاتب الكلمات سمير المجاري والملحن رضوان الديري، بينما تولى التوزيع الموسيقي رشيدأكمل القراءة »
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