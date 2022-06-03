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الرياضة

احتقان بالكوكب

منذ 6 دقائق
الجمهور يطالب برحيل المكتب المسير وجموع في الطريق بات المكتب المسير الكوكب المراكشي لكرة القدم، برئاسة رضوان حنيش، تحت ضغط كبير، بسبب مطالبة جماهير الفريق، برحيله، بعد النزول إلى أقسام الهواة، لأول مرة في تاريخه. ويحاول مكتب الكوكب امتصاص غضب الجمهور، الذي يضع رحيل المسيرين الحاليين مطلبا أول، وفق ماأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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