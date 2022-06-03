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“بلا ميكا” … طابو “دم الحيض”
فيلم قصير يعالج معاناة النساء خلال العادة الشهرية أثار الفيلم القصير “بلا ميكا” للمخرجة أميرة عزوزي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن فريق العمل اختار أن يكون تحسيسيا حول معاناة النساء مع دم الحيض والعادة الشهرية. وحاول الفيلم كسر طابو دم الحيض عند النساء والمعاناة التي يتخبطن فيها في تلك الفترةأكمل القراءة »
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