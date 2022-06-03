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الرياضة

وحيد: سنصحح هفواتنا

منذ 6 دقائق
قال إن المنتخب لم يكن في قمة الجاهزية وافتقد الواقعية في مباراة أمريكا عزا وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، هزيمة الأسود أمام منتخب أمريكا بثلاثة أهداف لصفر، صباح أمس (الخميس)، إلى النقص في الجاهزية البدنية، في إشارة منه إلى إنهاء الموسم الكروي في أوربا منذ أسبوعين تقريبا. واعتبر الناخب الوطني أنأكمل القراءة »


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