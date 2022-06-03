الرياضة
إمزورن وعلم طنجة يتباريان على مقعد الهواة
تحسم عصبة طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم في ممثلها بالقسم الثاني هواة في مباراة السد التي تجمع اتحاد إمزورن وشباب علم طنجة بعد غد (الأحد)، بملعب القرية الرياضية في السادسة مساء. وتأهل اتحاد إمزورن، ممثل الريف الوحيد بمرحلة السد، بعد فوزه في نصف النهاية على شباب وداد طنجة بهدف لصفر،أكمل القراءة »
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