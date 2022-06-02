تحديد تاريخ أول جلسة لمحاكمة زيان في قضية الراحلة أسماء الحلاوي

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط استدعاء محمد زيان للمثول أمامها لجلسة 21 يونيو الجاري، من أجل النظر في الأفعال و التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في نشر ادعاءات كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، جريمة القذف والسب، السب والقذف العلني، بناء على شكاية مباشرة كانت قد تقدمت بها ضده عائلة الراحلة أسماء الحلاوي، إحدى ضحايا توفيق بوعشرين.

وتأتي الشكاية التي تقدم بها أفراد عائلة الراحلة وهيئة دفاعهم، على إثر تصريحات مسيئة للمحامي الموقوف أدلى بها في بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتهك فيها حرمة الراحلة أسماء الحلاوي، بعبارات مسيئة.

محمد زيان جعل من بعض المواقع الالكترونية واجهة لمواجهة عائلة المرحومة باستعمال شتى أنواع السب والقذف والتشهير ونشر ادعاءات ووقائع زائفة وكاذبة.

وتطالب عائلة أسماء الحلاوي بمتابعة محمد زيان طبقا للمادة 95 من قانون الصحافة والنشر، والفصول 442 و443 و444 و 447-2 و447-3 من القانون الجنائي، والفصول 83 و84 و99 من قانون الصحافة.