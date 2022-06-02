الحكومة تدرس طلبا للناشرين يهم مراجعة أسعار الكتاب المدرسي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، أن الحكومة تدرس طلبا للناشرين يتعلق بمراجعة أسعار الكتاب المدرسي. وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الحكومة تلقت بالفعل طلبا من الناشرين يلتمسون من خلاله الزيادة في أسعار الكتاب المدرسي بالنظر لارتفاع أثمنة المواد التي تدخل في إنتاج هذا الكتاب (خاصة الورق)”.

وبعد أن شدد الوزير على أن “سعر الكتب المدرسية مقنن”، أشار إلى أن “الحكومة ستدرس هذا الموضوع من كافة جوانبه (…) وستتخذ على ضوء ذلك القرارات الممكنة”.