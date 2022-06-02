الأولى
شبكة لتهريب سيارات الأثرياء
فكك الحرس المدني الإسباني في ميناء طريفة بإسبانيا، شبكة لتهريب سيارات الأثرياء إلى المغرب، بعد سرقتها من دول أوربية عديدة. وحددت قيمة السيارات المسروقة بالملايير، كما تم اعتقال سائقي سيارتين كانا بصدد تهريبهما إلى ميناء طنجة، في انتظار التوصل بسيارات أخرى من باقي أفراد الشبكة بالسطو عليها في منتجعات إسبانيةأكمل القراءة »
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