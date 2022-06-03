الرياضة
برقية يقود ودية آسفي ووادي زم
يقود الحكم نبيل برقية المباراة الودية التي ستجمع بين فريقي أولمبيك آسفي وسريع وادي زم، المقرر انطلاقها في الخامسة غدا (السبت)، بملعب المسيرة الخضراء. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن مسؤولي الفريق العبدي أنهوا كل الإجراءات القانونية للترخيص للحكم برقية. وخاض أولمبيك آسفي مباراة إعدادية الخميس الماضي ضد شباب المحمديةأكمل القراءة »
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