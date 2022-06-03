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الرياضة

24 لاعبة في تجمع للمنتخب

منذ 5 دقائق
بيدروس يضع اللمسات الأخيرة قبل نهائيات كأس إفريقيا وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي، الدعوة إلى 24 لاعبة للدخول في تجمع إعدادي مغلق إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للمنتخبات النسوية، التي تحتضنها المملكة المغربية في الفترة بين 2 و23 من الشهر ذاته. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »


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