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الصباح الفني

اللبناني‭ ‬عطية‭ ‬يغني‭ ‬بـ‭ “‬الدارجة‭”‬

منذ 7 دقائق
أعلن‭ ‬المغني‭ ‬اللبناني‭ ‬جوزيف‭ ‬عطية،‭ ‬تحضيره‭ ‬لأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬اختار‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بالدارجة‭ ‬المغربية‭ ‬ستجمعه‭ ‬بالفنان‭ ‬الجزائري‭ ‬فوضيل‭.‬ ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬الأغنية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬إذ‭ ‬اختار‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بإيقاع‭ ‬شبابي‭ ‬تناسب‭ ‬أجواء‭ ‬الصيف‭.‬ ‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة‭ ‬حول‭ ‬الأغنية‭ ‬أنها‭ ‬صورت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬صورت‭ ‬مشاهده‭أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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