الصباح الفني
اللبناني عطية يغني بـ “الدارجة”
أعلن المغني اللبناني جوزيف عطية، تحضيره لأغنية جديدة اختار أن تكون بالدارجة المغربية ستجمعه بالفنان الجزائري فوضيل. ويتوقع أن تطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، إذ اختار فريق العمل أن تكون بإيقاع شبابي تناسب أجواء الصيف. ومن بين المعلومات المتوفرة حول الأغنية أنها صورت على طريقة فيديو كليب، صورت مشاهدهأكمل القراءة »
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