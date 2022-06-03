الصباح الفني
مرحاتي و”اللحظة التاريخية”
وصفت الفنانة سناء مرحاتي مشاركتها الفنان أنريكو ماسياس الغناء ب”اللحظة التاريخية”، سيما أنها حدث لم تكن تتوقعه من قبل. وتقاسمت مرحاتي مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو من حفل أحيته رفقة الفنان أنريكو ماسياس، وأرفقته بتعليق جاء فيه “لحظة تاريخية، وحلم طفولة يتحقق”. وأضافت مرحاتي قائلة “أنريكو ماسياس.أكمل القراءة »
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