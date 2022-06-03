fbpx
الصباح الفني

مرحاتي و”اللحظة التاريخية”

منذ 7 دقائق
وصفت الفنانة سناء مرحاتي مشاركتها الفنان أنريكو ماسياس الغناء ب”اللحظة التاريخية”، سيما أنها حدث لم تكن تتوقعه من قبل. وتقاسمت مرحاتي مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو من حفل أحيته رفقة الفنان أنريكو ماسياس، وأرفقته بتعليق جاء فيه “لحظة تاريخية، وحلم طفولة يتحقق”. وأضافت مرحاتي قائلة “أنريكو ماسياس.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة