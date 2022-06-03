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الصباح الفني

جمالي: الأم تحتاج لحقوق

منذ 9 دقائق
تفاعل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة نشرتها الممثلة والمغنية فاتي جمالي، تحدثت فيها عن بعض معاناة المرأة المطلقة الحاضنة لأطفالها.  وقالت جمالي في تدوينتها التي أعادت نشرها مجموعة من الصفحات على “إنستغرام” و”فيسبوك” أيضا، إنها لا تريد الاحتفال بعيد الأم، إنما تريد الاحتفال بحقوق الأم. وأوضحتأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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