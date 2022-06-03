الرياضة
قافلة الكرة النسوية تصل خريبكة
تحط قافلة كرة القدم النسوية في نسختها الأولى،اليوم (الجمعة)، الرحال، بإعدادية الإمام مالك بخريبكة، محطة خامسة من التظاهرة المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجامعة كرة القدم، ومؤسسة حلول دراسة رياضة. وتعرف المحطة الخامسة من القافلة، تأطير 200 فتاة من المتمدرسات بخريبكة، إذ تتراوح أعمارهن بين تسعأكمل القراءة »
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