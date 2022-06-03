الصباح الفني
الوالي ينتقد الأعمال التركية
أكد الممثل والمخرج رشيد الوالي أن المشاهد المغربي لم يعد يتابع أعمالا تعكس واقعه اليومي وتشبهه إلى حد كبير، كما انتقد مستوى الأعمال التركية المدبلجة المعروضة على القنوات الوطنية، مؤكدا أنه لا يشاهدها حتى من يعيشون في تركيا. ووجه الوالي رسالة إلى متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” كانت عبارةأكمل القراءة »
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