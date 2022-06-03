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عكرود في زيارة للمغرب
عبرت الممثلة والمخرجة سناء عكرود، المقيمة بكندا عن سعادتها الكبيرة بزيارتها للمغرب، الذي اشتاقت إلى أطباقه وطبيعته. وقالت سناء عكرود في تعليق أرفقته بصورة نشرتها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” بدت فيها ب”لوك” مغربي، “وا المغرب، رجعت ثاني، المغرب إيقاع وهْوا وألوان أخرى ليس لها مثيل”، مضيفة “حاليا أريد المرقةأكمل القراءة »
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