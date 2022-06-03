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وطنية

“شنيدر” يستقيل من مهامه الانتخابية بالصويرة

منذ 3 دقائق
وضع محمد بولمان، وكيل لائحة حزب الديمقراطيين الجدد بالصويرة، مطلع الأسبوع الجاري، استقالته من عضوية المجلس البلدي للمدينة، والتي تجعله تلقائيا مستقيلا أيضا من مجلسها الإقليمي. وما زال الغموض يلف أسباب استقالة بولمان الشهير ب»شنيدر»، بسبب صمته وعدم خروجه بتوضيحات في هذا الشأن الأمر الذي جعل التأويلات تتناسل حول الأسبابأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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