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اذاعة وتلفزيون

“عيال نوف” في “شاهد vip”

منذ دقيقة واحدة
أعلنت منصة “شاهد vip” عن موعد عرض مسلسل “عيال نوف”، وحددت يوم 19 يونيو الجاري، لتنطلق حلقات المسلسل المنتظر. وروجت المنصة لمسلسل “عيال نوف”، واعتبرته من أبرز المسلسلات التي سيتم عرضها عبر المنصة، وهو مسلسل يشارك به مجموعة من أشهر الفنانين. ونشرت المنصة عبر قناتها الرسمية على “يوتوب” إعلانا تشويقياأكمل القراءة »


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