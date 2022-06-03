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منذ دقيقتين
هلال يعود للسينما يعود النجم حمادة هلال إلى السينما بعد غياب حوالي 5 سنوات منذ آخر أعماله فيلم “شنطة حمزة”، إذ يستعد لفيلم جديد من تأليف كريم فهمي، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة. وأضاف حمادة هلال أنه كان يبحث عن سيناريو جيد يعود من خلاله إلى السينماأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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