الرياضة
حدراف: حان وقت الرحيل
لاعب الدفاع الجديدي قال إنه تعرض للإساءة وسيغادرالفريق قال زكرياء حدراف، لاعب الدفاع الجديدي، إنه سيغادر الفريق نهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده مازال ساريا إلى الموسم المقبل. وأضاف حدراف، في حوار مع «الصباح»، أنه عاد لتعزيز صفوف فريقه، لما علم بحاجته إليه، وساهم بشكل كبير في جمع شمل المجموعة،أكمل القراءة »
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