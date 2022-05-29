مديرية حموشي تتوج بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية

توجت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (الجمعة) بمراكش، بجائزة “التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية E-GOV ”، تقديرا للمستوى الخدماتي المتقدم الذي يوفره الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية “CNIE 2.0″، وكذا اعترافا بالدور الهام الذي تنهض به هذه الوثيقة التعريفية المؤمنة في ضمان أمن الوثائق والمعاملات عن بعد وتعزيز الثقة في الهوية الرقمية.

وتم تتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي على هامش اختتام فعاليات النسخة السنوية من المعرض الدولي لتقنيات الأداء والتعريف الإلكتروني “Africa Pay & ID Expo”، الذي احتضنته مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و 28 ماي 2022، وعرف مشاركة العديد من الدول والمنظمات المعنية بتطوير الإدارة الإلكترونية بالقارة الإفريقية.

ويندرج هدا التتويج الإفريقي، في إطار المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة من أجل ضمان التحول نحو “هوية رقمية كاملة”، عالية الأمان وتدمج التكنولوجيات الحديثة في سندات الهوية، والتي يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال الرقمي للإدارة العمومية بالمغرب، وتمكين جميع المرافق العامة والخواص من تقريب باقة خدماتهم من المرتفقين وعموم المواطنات والمواطنين.

جدير بالذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد أعلنت في 2019، عن الشروع في تعميم الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهي بطاقة متطورة تتوفر على مستويات متعددة من عناصر الأمان التي تزيد موثوقيتها لدى كافة المتدخلين العموميين والخواص، وذلك قبل أن تشرع لاحقا في التفعيل التدريجي لحزمة من الخدمات الإلكترونية المدمجة بهده الوثيقة، إيذانا بالشروع في العمل ب “الهوية الرقمية” الكاملة منذ بداية السنة الجارية، ضمن مشروع خدماتي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.