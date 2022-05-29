أمن فاس يطيح بعصابة تستدرج القاصرات وتستغلهن جنسيا

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، اليوم (الأحد)، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و 44 سنة، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر عن طريق استدراج فتيات قاصرات، واستغلالهن جنسيا.

وعلمت “الصباح” أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشبه فيهم في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء فاس، خصوصا المتحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بينها لأشخاص بالخارج، يجري حاليا البحث من أجل تحديد هوياتهم.

وقد أظهرت الأبحاث، أيضا، تورط اثنين من بين الموقوفين، في إعداد منازل من أجل تسهيل هذه النشاطات الإجرامية، في وقت أسفرت فيه عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجة هواتف نقالة ودعامات تخزين تتضمن آثارا رقمية لعمليات الاستغلال الجنسي، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، فضلا عن حجز وصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة بالنسبة للقاصرتين، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة اليوم (الأحد).