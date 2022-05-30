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الرياضة

دموع في احتفالات “ليزمو” بالبقاء

منذ دقيقتين
اللاعبون والمشجعون تنفسوا الصعداء بعد نهاية مباراة الزمامرة احتفل لاعبو الاتحاد الإسلامي الوجدي بضمان البقاء في القسم الثاني رفقة عدد من مناصري الفريق، في ملعب أحمد شكري بالزمامرة، أول أمس (السبت)، في ختام الدورة الأخيرة من بطولة القسم الثاني، وذرف بعضهم الدموع. وانطلقت أفراح الوجديين مباشرة بعدما أعلن الحكم عادلأكمل القراءة »


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