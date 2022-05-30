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كأس العالم “22” والدخول المقبل!
دعوة إلى التخطيط الجيد أثناء صياغة المقرر الوزاري لتفادي الهدر المدرسي بقلم: اسماعيل الحلوتي مما لا ريب فيه أن ذاكرة المغاربة ستظل تحتفظ طويلا بالحدث الرياضي البارز، الذي احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، مساء الثلاثاء 29 مارس 2022، حين استطاع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي سبق له تحقيقأكمل القراءة »
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