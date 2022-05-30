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كأس‭ ‬العالم‭ “‬22‭” ‬والدخول‭ ‬المقبل‭!‬

منذ 31 دقيقة
دعوة‭ ‬إلى‭ ‬التخطيط‭ ‬الجيد‭ ‬أثناء‭ ‬صياغة‭ ‬المقرر‭ ‬الوزاري‭ ‬لتفادي‭ ‬الهدر‭ ‬المدرسي بقلم‭: ‬اسماعيل‭ ‬الحلوتي مما‭ ‬لا‭ ‬ريب‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬ذاكرة‭ ‬المغاربة‭ ‬ستظل‭ ‬تحتفظ‭ ‬طويلا‭ ‬بالحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬البارز،‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬المركب‭ ‬الرياضي‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬29‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬حين‭ ‬استطاع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تحقيق‭أكمل القراءة »


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