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الرياضة

برشيد يطيح بـ “الماص”

منذ 4 دقائق
الشعيبي يخطف الأنظار بهدف جديد وفريقه ينتظر بركان أو المنصورية حقق يوسفية برشيد مفاجأة كبيرة، بإقصاء مضيفه المغرب الفاسي، في ربع نهائي كأس العرش أمام 20 ألف متفرج، أول أمس (السبت) وأوقف يوسفية برشيد سجل المغرب الفاسي عند ثماني عشرة مباراة دون هزيمة.  وانتظر المغرب الفاسي إلى حدود الدقيقة 34، ليهددأكمل القراءة »


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