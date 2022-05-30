الرياضة
برشيد يطيح بـ “الماص”
الشعيبي يخطف الأنظار بهدف جديد وفريقه ينتظر بركان أو المنصورية حقق يوسفية برشيد مفاجأة كبيرة، بإقصاء مضيفه المغرب الفاسي، في ربع نهائي كأس العرش أمام 20 ألف متفرج، أول أمس (السبت) وأوقف يوسفية برشيد سجل المغرب الفاسي عند ثماني عشرة مباراة دون هزيمة. وانتظر المغرب الفاسي إلى حدود الدقيقة 34، ليهددأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا