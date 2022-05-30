وطنية
العنصر يدعو إلى التوافق في المؤتمر
اعتبر الحركيون دعوة امحند العنصر، الأمين العام للحزب إلى التحلي بروح التوافق لإنجاح محطة المؤتمر 14 للحزب، إشارة قوية إلى ضرورة التوجه إلى المؤتمر، في إطار رؤية موحدة لضمان نجاحه. وأكدت مصادر حركية أن إشارة العنصر في اجتماع أول أمس (السبت)، هي دعوة من الزعيم إلى تأمين عملية الانتقال، بعدأكمل القراءة »
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