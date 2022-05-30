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الصباح الفني

عدنان‭ ‬تطلق‭ ‬‭”‬مول‭ ‬الجابادور‭”‬

منذ 4 دقائق
هاجر‭ ‬عدنان‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
‭ ‬أطلت‭ ‬هاجر‭ ‬عدنان‭ ‬على‭ ‬جمهورها‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬مول‭ ‬الجابادور‭”.‬ واختارت‭ ‬عدنان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أحدث‭ ‬أغانيها‭ ‬احتفاء‭ ‬بالرجل‭ ‬المغربي‭ ‬وبلباسه‭ ‬التقليدي،‭ ‬إذ‭ ‬قدمتها‭ ‬هدية‭ ‬للعرسان‭ ‬ببرنامج‭ “‬لالة‭ ‬العروسة‭” ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الجديد‭.‬ وتحمل‭ ‬الأغنية‭ ‬توزيعا‭ ‬عصريا‭ ‬بطابع‭ ‬تقليدي،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬عدنان‭ ‬اختارت‭ ‬تجربة‭أكمل القراءة »


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