الصباح الفني
عدنان تطلق ”مول الجابادور”
أطلت هاجر عدنان على جمهورها بأغنية جديدة طرحتها على قناتها الخاصة على “يوتوب”، تحمل عنوان “مول الجابادور”. واختارت عدنان أن تكون أحدث أغانيها احتفاء بالرجل المغربي وبلباسه التقليدي، إذ قدمتها هدية للعرسان ببرنامج “لالة العروسة” في موسمه الجديد. وتحمل الأغنية توزيعا عصريا بطابع تقليدي، علما أن عدنان اختارت تجربةأكمل القراءة »
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