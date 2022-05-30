وطنية
تفاصيل نموذج جامعي جديد
قدم عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أول أمس (السبت) بالرباط الخطوط العريضة لنموذج جامعي جديد يرتكز على ثلاثة أسس رئيسية هي التميز الأكاديمي والبحث العلمي، والحكامة الرقمية، وتوسيع دائرة الابتكار. واعتبر الوزير، خلال محطة جهة الرباط سلا القنيطرة من سلسلة المناظرات الجهوية للمخطط الوطني لتسريع تحولأكمل القراءة »
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