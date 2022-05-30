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وطنية

وهبي يقصف الإسلاميين والمعارضة

منذ 51 ثانية
أمين عام “البام” سخر من الوزراء “الإداريين” ونفى وجود أي حركة تصحيحية هاجم عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، سياسة حكومة الإسلاميين على مدى 10 سنوات، واصفا إياها ب «الإرث الثقيل وبالسياسة الشعبوية التي لم تنتج أثرا، ولم تغير واقعا». وقال وهبي إن الأغلبية الحكومية، ووزراء حزبهأكمل القراءة »


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منذ 51 ثانية


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