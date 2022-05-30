الصباح الفني
الصقلي: الطبيعة حياتي
أكدت الفنانة كريمة الصقلي أنها من عشاق الطبيعة، التي تشعر بارتياح كبير أثناء وجودها فيها، بل تعتبرها بمثابة الحياة بالنسبة إليها. واختارت الصقلي التعبير عن عشقها للطبيعة بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أثناء استمتاعها بجولة فيها وأرفقته بمقطع موسيقي من توقيع الملحن الراحل سعيد الشرايبي. وعلقتأكمل القراءة »
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