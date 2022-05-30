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درس‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬مبادئ‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية

منذ 4 دقائق
السياسة العمومية يجب أن تتماشى مع ثقافة المجتمع (أرشيف)
ليست‭ ‬عملا‭ ‬ارتجاليا‭ ‬بل‭ ‬يخضع‭ ‬للتفكير‭ ‬والمنطق بقلم‭: ‬محسن‭ ‬الأجرومي إذا‭ ‬أردنا‭ ‬تعريف‭ ‬السياسة‭ ‬العمومية،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬علينا‭ ‬استحضار‭ ‬أربعة‭ ‬مصطلحات‭ ‬رئيسية،‭ ‬الفاعلون،‭ ‬الأنشطة،‭ ‬المشاكل،‭ ‬الحلول،‭ ‬بحيث‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فقط‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصوغ‭ ‬تعريفا‭ ‬للسياسة‭ ‬العمومية،‭ ‬ونقول‭ ‬إنها‭ ‬مجموع‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فاعلون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رسم‭أكمل القراءة »


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