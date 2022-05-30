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درس للحكومة في مبادئ السياسات العمومية
ليست عملا ارتجاليا بل يخضع للتفكير والمنطق بقلم: محسن الأجرومي إذا أردنا تعريف السياسة العمومية، فإنه من الضروري علينا استحضار أربعة مصطلحات رئيسية، الفاعلون، الأنشطة، المشاكل، الحلول، بحيث من خلالها فقط يمكن أن نصوغ تعريفا للسياسة العمومية، ونقول إنها مجموع الأنشطة والبرامج والاستراتيجيات التي يقوم بها فاعلون في مجال رسمأكمل القراءة »
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