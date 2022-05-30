حوادث
تعطيل كاميرات للسطو على وكالة أموال
درك ميدلت يطارد ملثمين نفذوا الجريمة بعد قطع التيار الكهربائي تباشر مصالح الدرك الملكي التابعة لجماعة زايدة بإقليم ميدلت، أبحاثها منذ أربعة أيام لحل لغز السطو على وكالة تحويل أموال تابعة لبريد بنك، نفذت ليلا عن طريق الكسر. وأفادت مصادر “الصباح” أن مصالح الدرك استعانت بالآثار الجنائية التي رصدت بمسرحأكمل القراءة »
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