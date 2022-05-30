حوادث
سنة حبسا لموظف مرتش
انتهى ملف الموظف الذي ضبط متلبسا بالرشوة بتيزنيت، في مرحلته الابتدائية، الخميس الماضي، بعد أن أصدرت غرفة الجنحي اللبسي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، حكمها في الموضوع بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا