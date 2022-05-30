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حوادث

سنة حبسا لموظف مرتش

منذ 12 دقيقة
انتهى ملف الموظف الذي ضبط متلبسا بالرشوة بتيزنيت، في مرحلته الابتدائية، الخميس الماضي، بعد أن أصدرت غرفة الجنحي اللبسي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، حكمها في الموضوع بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية،أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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