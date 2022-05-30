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حوادث

أمن صفرو يشهر أسلحته لإيقاف جانحين

منذ دقيقتين
أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية بصفرو، ثلاثة أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 20 و21 سنة، بداية الأسبوع الماضي لإحداثهم ضوضاء وفوضى عارمة بالشارع العام، إذ عرضوا سلامة الأشخاص وعناصر الشرطة للخطر وتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تتم السيطرة عليهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث. واضطر مقدمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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