حوادث
أمن صفرو يشهر أسلحته لإيقاف جانحين
أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية بصفرو، ثلاثة أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 20 و21 سنة، بداية الأسبوع الماضي لإحداثهم ضوضاء وفوضى عارمة بالشارع العام، إذ عرضوا سلامة الأشخاص وعناصر الشرطة للخطر وتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تتم السيطرة عليهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث. واضطر مقدمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا