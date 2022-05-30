حوادث
مصرع شخص في حادث خطير بالحسيمة
أسفرت حادثة سير خطيرة وقعت، صباح الثلاثاء الماضي، بقنطرة “وادي السبت” الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 بالجماعة الترابية سيدي بوتميم، دائرة تارجيست بإقليم الحسيمة، عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، حالتهم وصفت ب ” الخطيرة “، ونقلوا إثرها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا