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حوادث

مصرع شخص في حادث خطير بالحسيمة

منذ دقيقة واحدة
أسفرت حادثة سير خطيرة وقعت، صباح الثلاثاء الماضي، بقنطرة “وادي السبت” الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 بالجماعة الترابية سيدي بوتميم، دائرة تارجيست بإقليم الحسيمة، عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، حالتهم وصفت ب ” الخطيرة “، ونقلوا إثرها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيماأكمل القراءة »


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