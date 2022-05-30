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حوادث

حادثة تودي بحياة أربعيني بمكناس

منذ 9 دقائق
لقي سائق دراجة هوائية الخميس الماضي مصرعه في حادثة سير مروعة بعدما دهسته سيارة خفيفة في الطريق الرابطة بين بلدة ويسلان وجماعة الدخيسة القروية ضواحي مكناس. وأفادت مصادر عليمة، أن الهالك البالغ من العمر 42 سنة متزوج وأب لثلاث أطفال، كان لحظة وقوع الحادث المؤلم على متن دراجته الهوائية فيأكمل القراءة »


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