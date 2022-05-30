مجتمع
المتقاعدون… منسيو الاتفاق الاجتماعي
لطفي المسؤول النقابي يطالب الحكومة بالتعجيل بتطبيق زيادة 5 في المائة انتفض المتقاعدون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضد ما اعتبروه تهميشا لأوضاعهم في الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، في 31 أبريل الماضي. وبادر المكتب النقابي للمتقاعدين بجهة البيضاء سطات، إلى عقد اجتماع ترأسه لطفي مستغفر،أكمل القراءة »
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