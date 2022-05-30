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حوادث

4000 درهم تطيح بمنتخبين وموظفين

منذ 9 دقائق
الفرقة الوطنية آزرت أمن سلا لإسقاط الفاعلين في جرائم تزوير وفضيحة مشابهة بتامسنا أحالت الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، صباح أمس (الأحد)، منتخبين ومسؤولين وموظفين و«سمسار»، بعدما تفجرت فضيحة رشوة 4000 درهم وتزوير وكالة عدلية بسلا، كانت وراء سقوط خمسة فاعلين في الجرائمأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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