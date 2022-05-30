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حوادث

أمن طنجة يتدرب على المسدسات الكهربائية

منذ 9 دقائق
تازير” سلاح كهربائي مخصص لجهاز الأمن فقط” شرعت ولاية أمن طنجة، أخيرا، في تنفيذ برنامج للتكوين جديد لفائدة عناصرها، يروم التدرب على استخدام المسدسات الكهربائية الصاعقة، خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق استتباب الأمن بدون استعمال الأسلحة النارية الوظيفية، خاصة في الحالات التي يتوجب فيها التعامل بحزم مع جانحين يهددونأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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