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حوادث

طعنـات تـودي بحيـاة فتـاة بالمحمديـة

منذ 9 دقائق
استنفار لإيقاف المتهم وأبحاث حول فرضية الانتقام مازالت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، تسارع الزمن من أجل إلقاء القبض على شخص، قام بقتل فتاة ثلاثينية، وطعن والدها طعنات غادرة. وعلمت «الصباح»، أن الحادث الذي اهتز له سكان حي الحسنية بمدينة المحمدية مساء الجمعة الماضي، استنفر جميع المصالح الأمنية والتقنيةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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