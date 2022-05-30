الصباح الفني
لقطات
كلب حرس قبر صاحبه 14 عاما بعد وفاة صاحبه جون غراي أمضى كلبه غريفريارس بوبي السنوات الـ14 التالية في حراسة قبره، من دون أن يغادره إلا لتناول الطعام مرة واحدة في اليوم، حتى وفاته في 14 يناير 1872. وبدأت القصة حين أصبح رجل كبير السن من العاصمة الأسكتلندية إدنبره، ويدعىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا