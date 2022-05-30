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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
كلب‭ ‬حرس‭ ‬قبر‭ ‬صاحبه‭ ‬14‭ ‬عاما بعد‭ ‬وفاة‭ ‬صاحبه‭ ‬جون‭ ‬غراي‭ ‬أمضى‭ ‬كلبه‭ ‬غريفريارس‭ ‬بوبي‭ ‬السنوات‭ ‬الـ14‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬قبره،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يغادره‭ ‬إلا‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬1872‭. ‬وبدأت‭ ‬القصة‭ ‬حين‭ ‬أصبح‭ ‬رجل‭ ‬كبير‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬إدنبره،‭ ‬ويدعى‭أكمل القراءة »


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