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أحزاب خلقت للمعارضة فقط
يعلو صوتها حين انتقاد الحكومات المتعاقبة ويتغير خطابها حين تنتقل إلى التدبير بقلم: إبراهيم أقنسوس ثمة ملاحظة، مثيرة للانتباه، تهم المشهد الحزبي في بلادنا، مفادها أن جل الأحزاب التي يمكن أن تكون جديرة بهذا الاسم، والتي ننعتها عادة بالأحزاب الوطنية والديمقراطية، تؤكد في كل مرة، وربما منذ الاستقلال إلى اليوم،أكمل القراءة »
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