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الرياضة

رسالة رياضية: الوداد

منذ دقيقة واحدة
عبد الإله المتقي
يملك الوداد عدة مفاتيح، لكي ينتصر على الأهلي، ويفوز باللقب، أو لنقل سيدخل المباراة على قدم المساواة مع منافسه، وهو وضع انتظرنا سنوات لكي نصل إليه، إذ ظلت الأندية الوطنية في درجة ثانية مقارنة بهذا النادي المصري الكبير. هذا في حد ذاته، مكسب كبير حققه الوداد، ولم يأت من فراغ،أكمل القراءة »


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